2023-12-28T12:45:00+03:00
2023-12-28T13:03:01+03:00
2023-12-28T12:45:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231228/842697307.html
Лавров рассказал, что избавит США от уверенности в своем превосходстве
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Только серьезное внутреннее потрясение может избавить США от ощущения собственного превосходства. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Только... ПРАЙМ, 28.12.2023
общество , новости, в мире, россия, сша, сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/22/842062259.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/22/842062259.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/22/842062258.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/22/842062258.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/22/842062246.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/22/842062246.jpg
https://1prime.ru/global/20231026/842094125.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Только серьезное внутреннее потрясение может избавить США от ощущения собственного превосходства. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Только какая-то серьезная внутриамериканская проблема, какое-то потрясение серьезное может их привести в чувство. Пока у них эта непогрешимость, превосходство бьют через край", — сообщил глава внешнеполитического ведомства России в интервью агентству РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
По словам дипломата, это особенно проявилось в действиях демократической администрации, в стремлении подчинить себе не только весь мир, но и свою страну в нарушение собственной конституции.
Ранее Лавров отмечал, что Соединенные Штаты всячески уродуют собственные демократические принципы и препятствуют движению к справедливому миропорядку.