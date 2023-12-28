МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Только серьезное внутреннее потрясение может избавить США от ощущения собственного превосходства. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров раскрыл главную цель США в Европе

"Только какая-то серьезная внутриамериканская проблема, какое-то потрясение серьезное может их привести в чувство. Пока у них эта непогрешимость, превосходство бьют через край", — сообщил глава внешнеполитического ведомства России в интервью агентству РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

По словам дипломата, это особенно проявилось в действиях демократической администрации, в стремлении подчинить себе не только весь мир, но и свою страну в нарушение собственной конституции.

Ранее Лавров отмечал, что Соединенные Штаты всячески уродуют собственные демократические принципы и препятствуют движению к справедливому миропорядку.