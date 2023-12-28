2023-12-28T16:16:45+03:00
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2023
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Развожаев сравнил Украину с ошибкой 404
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Украина похожа на интернет-ошибку 404, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Когда была атака по штабу Черноморского флота, никого не смутило, что объект находится в... ПРАЙМ, 28.12.2023
новости, в мире, украина, ошибка, михаил развожаев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — ПРАЙМ. Украина похожа на интернет-ошибку 404, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Когда была атака по штабу Черноморского флота, никого не смутило, что объект находится в центре города и там сотни людей были в это время на улицах. Никого из товарищей государства 404 это не смутило"", — прокомментировал он удары ВСУ по штабу черноморского флота.
Развожаев добавил, что судьба объекта на данный момент зависит от решений Министерства обороны России.
22 сентября Украина нанесла ракетный удар по Севастополю, повредила историческое здание штаба Черноморского флота.