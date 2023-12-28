СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — ПРАЙМ. Украина похожа на интернет-ошибку 404, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Медведев назвал Украину страной—ошибкой

"Когда была атака по штабу Черноморского флота, никого не смутило, что объект находится в центре города и там сотни людей были в это время на улицах. Никого из товарищей государства 404 это не смутило"", — прокомментировал он удары ВСУ по штабу черноморского флота.

Развожаев добавил, что судьба объекта на данный момент зависит от решений Министерства обороны России.

22 сентября Украина нанесла ракетный удар по Севастополю, повредила историческое здание штаба Черноморского флота.