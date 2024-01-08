СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — ПРАЙМ. Распад Украины неизбежен так же, как и возращение ее исторически русских земель обратно в состав России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. В Крыму раскритиковали выход Украины из соглашения СНГ

"Возможно, конфликт будет переведён из горячей в более привычную — холодную — фазу. И тогда Запад предложит некий приемлемый для нас компромисс по распределению территории бывшей Украины. Распад Украины неизбежен, и убеждён, что план по урегулированию конфликта должен предусматривать для нас возращение исторически русских земель обратно в состав России. То есть гораздо большие территориальные приобретения, чем так называемые "подконтрольная часть территории", иными словами — та часть бывшей Украины, которая нашими войсками уже освобождена", — рассказал Константинов РИА Новости.

По мнению парламентария, варианты урегулирования украинского конфликта между Западом и Россией будут зависеть от того, у кого окажется больше стратегического терпения и кто продемонстрирует превосходящую государственную мощь.

"До развязывания этого конфликта очевидным казалось полное и подавляющее преимущество коллективного Запада. Но через почти два года активного вооружённого противостояния выясняется, что вся хваленая западная экономика не в состоянии обеспечить нанятую Западом ВСУ боеприпасами, вползает в рецессию. Да и украинцы — наемники Запада, его пушечное мясо, заканчиваются", — подчеркнул глава парламента.

Ранее британское издание Daily Express написало, что политики в США понимают, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить, оставив за Россией "подконтрольную ей часть территорий".