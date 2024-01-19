МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер извинился перед россиянами, чьи близкие погибли в зоне СВО, от лица американского народа за роль Вашингтона в развязывании конфликта на Украине. Об этом Риттер заявил в рамках пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Украина "холодно" отблагодарила США за финансовую помощь

"Я как американец хотел бы извиниться за то, что мы с вами сделали. Это просто ужасно. Американский народ позволил своим властям вредить России. Надеюсь, что каждая мать, жена, дочь или сын, которые потеряли своих любимых, простят нас. Пожалуйста, простите нас. Мы поступили неправильно", — отметил Риттер.

По словам бывшего офицера разведки, украинских граждан "принесли в жертву" из-за конфликта, начало которому положили Соединенные Штаты.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.

Российский лидер также подчеркивал, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.