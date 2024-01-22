МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках посещения музея в Лондоне сел в кресло бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, вопреки запретам со стороны сотрудников учреждения, рассказал бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в беседе с Натальей Мосейчук*, опубликованной на YouTube-канале. В США рассказали, как Зеленский упустил шанс на западное финансирование

"Во время визита президента Зеленского в музей Черчилля служитель, который там работает, говорит, что вон кресло Черчилля стоит, в котором он сидел, принимая решения", — рассказал экс-посол.

Пристайко также отметил, что сотрудники музея предупредили украинского лидера, что в кресло садиться нельзя. Тем не менее, Зеленский сел, вызвав смех у окружающих.

Ранее портал Exxpress сообщал, что Зеленский в рамках встречи с Папой Римским нарушил сразу несколько правил этикета. По данным издания, сразу после приветствия на улице, когда Зеленский прибыл в Ватикан со своим кортежем, при входе в кабинет понтифика он не пропустил папу вперед себя. Кроме того, Зеленский сел в кресло до того, как сел Папа, а также сидя пожал руку одному из советников понтифика.

*Наталья Мосейчук — лицо, объявленное в розыск МВД России по статье Уголовного кодекса.