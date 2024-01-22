МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Окончание или задержки западного финансирования, которое, как ожидалось, покроет большую часть финансового дефицита Украины, приведут к ряду болезненных экономических реформ, таких как задержка зарплат и возврат к печати наличных денег, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на мнение экономистов и украинских чиновников. Украина предложила запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет

Издание отмечает, что в 2024 году Украина столкнулась со значительно возросшим финансовым дефицитом в размере более 40 миллиардов долларов. Ожидалось, что финансирование из США и ЕС покроет около 30 миллиардов из этой суммы. При этом, если помощь не придет быстро, киевские власти могут быть вынуждены принять дополнительные меры для сохранения денежных средств.

"Киев может задерживать зарплаты и вернуться к печати денег, если финансирование из США и ЕС провалится", — пишет издание.

Авторы материала отмечают, что в случае возврата к печати денег Украина повторит стратегию Венесуэлы, которая привела ее к экономическому упадку. Как пишет Wall Street Journal, некоторые украинские экономисты даже не решаются прогнозировать, как долго Украина сможет оставаться без иностранной помощи, опасаясь, что это может еще больше подорвать актуальность ситуации среди западных партнеров.

Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США больше не располагают средствами для дальнейшей поддержки Украины, новые пакеты помощи потребуют одобрения нового финансирования со стороны конгресса. По его словам, президент США Джо Байден подписал 27 декабря последний пакет помощи в сфере безопасности, который еще не был доставлен на Украину в полном объеме, на это могут уйти "недели". Республиканская оппозиция в конгрессе тормозит согласование запроса Белого дома о новой помощи Киеву, настаивая на ужесточении подходов администрации США к борьбе с нелегальной миграцией.