МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Как новые, так и предыдущие удары по позициям хуситов в Йемене были нанесены на законных основаниях и соответствуют международному праву, зявили власти Великобритании. В ЕС призвали страны блока к участию в миссии в Красном море, сообщило СМИ

"Эта обновленная сводка следует за новыми военными действиями, предпринятыми 22 января 2024 года, и подтверждает, что законные основания остаются теми же", — говорится в заявлении, распространенном во вторник Даунинг-стрит.

Британские власти также отметили, что, в соответствии с международным правом, государство имеет право применять силу в тех обстоятельствах, когда это является единственным средством для защиты от существующего или неминуемого нападения.

Более того, правительство Великобритании уведомило Совбез ООН о принимаемых им мерах в отношении хуситов в соответствии со статьёй 51 Устава ООН.

США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена, в том числе в Сане, Таизе, Ходейде и Сааде.

Президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства и пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. По его словам, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января правящее в Йемене движение "Ансар Алла" (хуситы) предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.