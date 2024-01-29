МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Евросоюзу не удастся путем "шантажа" заставить Венгрию снять вето с помощи Украине, написал в Facebook* министр страны по делам ЕС Янош Бока, комментируя публикацию Financial Times о намерениях блока надавить на Будапешт. СМИ: Венгрия осталась последней "преградой" на пути Швеции в НАТО

"Венгрия не поддастся шантажу! <…> Эта информация подтверждает то, о чем уже давно заявляет венгерское правительство: Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления", — заявил Бока.

Кроме того, политик отметил, что Будапешт "не увязывает поддержку Украины с доступом к фондам ЕС и не позволяет сделать это другим". По его словам, Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах, но шантажу не поддастся.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Евросоюз может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей из европейских фондов средства в том случае, если она не снимет вето с финансовой помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Уточнялось, что подобная стратегия призвана надавить на "экономические слабости" Будапешта и поставить под угрозу его национальную валюту.

Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета ЕС на поддержку Киева на четыре года на сумму в 20 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, пока Украина не отчитается о предыдущих затратах, выделять новые средства нет смысла.

10 декабря послы европейских стран более 14 часов обсуждали вопрос финансирования Киева. Согласно источникам, по итогам переговоров разногласия по реструктуризации бюджета сохранились. FT писала, ссылаясь на венгерские официальные лица, что многие страны поддерживают позицию Будапешта.

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