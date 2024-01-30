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Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО
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Госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что Украина присоединиться к НАТО. "Двери НАТО открыты, остаются открыты, в том числе для Украины, которая станет членом НАТО", — отметил он... ПРАЙМ, 30.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 29 янв — ПРАЙМ. Госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что Украина присоединиться к НАТО.
"Двери НАТО открыты, остаются открыты, в том числе для Украины, которая станет членом НАТО", — отметил он на пресс-конференции в Вашингтоне с генеральным секретарем североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.
Он добавил, что принятие Финляндии в блок и почти завершенный процесс со Швецией доказывает открытость альянса.
В феврале 1994 года Украина первая из государств СНГ подписала рамочное соглашение об участии в натовской программе "Партнерство ради мира". А в сентябре 2022 года Владимир Зеленский объявил, что подписал "заявку на ускоренное присоединение" его страны к Альянсу.
Возможное вступление этой страны в НАТО будет "будет абсолютной опасностью, угрозой" для России, не раз заявляли в Кремле.