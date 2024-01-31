МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Предложений по разрешению ситуации с нехваткой средств на Украине пока нет, экономика может обрушиться настолько, что солдаты будут воевать либо бесплатно, либо на собранные украинцами деньги, рассказал РИА Новости украинский экс-депутат Спиридон Килинкаров, комментируя новый законопроект о мобилизации на Украине. СМИ раскрыли, сколько снарядов ЕС сможет поставить Украине

"Если экономика не сможет обеспечивать выплаты, то солдатам придется воевать бесплатно. Я видел предложения о том, чтобы собирать донаты на войну — это пока шутки, но все может поменяться. В Киеве есть желание привлечь людей на фронт, но есть понимание, что без поддержки Запада, а ее будет все меньше и меньше, нужно обеспечивать крепкий тыл", — сказал бывший депутат.

Кроме того, Килинкаров отметил, что ни на какой крепкий тыл на Украине можно не надеяться, если мобилизация будет проводиться по прежним методам. По его словам, перезапустить экономику страны будет дороже и сложнее, чем сохранить то, что есть, в особенности в условиях того, что западная поддержка Киева, вероятно, будет ослабевать.

Экс-нардеп резюмировал, что он не видит политиков, которые предложили бы варианты, при которых "и овцы целы, и волки сыты".

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. Соответствующий законопроект поступил в правительство страны 25 декабря. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.