МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Западным политикам пора уже перестать приписывать России "нездоровые фантазии" о возможном столкновении с НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Слова Борреля о мире России и Украины чудовищны, заявила Захарова

"Пугают европейцев, как они формулируют, "российской оккупацией" значительной территории стран Старого Света. Как мы видим, находящиеся под влиянием Вашингтона политические и общественные деятели в странах НАТО, ЕС активно начали говорить последние несколько недель именно на эту тему и высказываться в русле необходимости подготовки либо войны с нашей страной, либо какого-то конфликта, очередного витка напряженности и так далее", — отметила дипломат.

По мнению официального представителя внешнеполитического ведомства России, подобные заявления используются для оправдания изъятия США денег из европейских бюджетов на помощь Киеву. Кроме того, западным странам не стоит навязывать свою позицию, а если они действительно придерживаются такой позиции, то пусть заявляют открыто, что это их точка зрения. Дипломат заключила, что у России никогда не было ни необходимости, ни желания нападать на кого-либо.

Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что на следующей неделе НАТО начнет "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. По словам Каволи, в учениях примут участие около 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев.