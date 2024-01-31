МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Решение России завершить переговоры с Японией о заключении мирного договора остается в силе, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Токио заявил протест из-за признания в России нежелательной японской НПО

По словам дипломата, на данный момент невозможно вести диалог с японской стороной, поскольку она занимает недружественную позицию. "Из этого мы и исходим. Подчеркну, что после начала СВО в феврале 2022 года правительство Японии проводит откровенно недружественный курс в отношении России", — отметила Захарова.

Кроме того, Токио придерживается политики, благодаря которой в японском обществе растут русофобские настроения. По этой причине Москва не видит смысла продолжать диалог о подписании документа, благодаря которому должны быть заложены крепкие долгосрочные отношения, заключила Захарова.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Токио намерен заключить с Москвой мирный договор при условии решения территориального спора. По словам зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, никто не выступает против мирного договора при понимании того, что "территориальный вопрос" закрыт в соответствии с Конституцией России.