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Россия не ведет диалог с Японией по мирному договору, заявила Захарова
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Решение России завершить переговоры с Японией о заключении мирного договора остается в силе, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, на... ПРАЙМ, 31.01.2024
новости, в мире, россия, япония, мария захарова
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Решение России завершить переговоры с Японией о заключении мирного договора остается в силе, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, на данный момент невозможно вести диалог с японской стороной, поскольку она занимает недружественную позицию. "Из этого мы и исходим. Подчеркну, что после начала СВО в феврале 2022 года правительство Японии проводит откровенно недружественный курс в отношении России", — отметила Захарова.
Кроме того, Токио придерживается политики, благодаря которой в японском обществе растут русофобские настроения. По этой причине Москва не видит смысла продолжать диалог о подписании документа, благодаря которому должны быть заложены крепкие долгосрочные отношения, заключила Захарова.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Токио намерен заключить с Москвой мирный договор при условии решения территориального спора. По словам зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, никто не выступает против мирного договора при понимании того, что "территориальный вопрос" закрыт в соответствии с Конституцией России.