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Австралийский генерал предрек поражение ВСУ из-за стратегии России
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Украине грозит поражение в войне с Россией из-за лучшей стратегической адаптации последней к текущей ситуации, написал генерал-майор армии Австралии в отставке Мик Райан в статье... ПРАЙМ, 05.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Украине грозит поражение в войне с Россией из-за лучшей стратегической адаптации последней к текущей ситуации, написал генерал-майор армии Австралии в отставке Мик Райан в статье для издания Foreign Affairs.
"Если преимущество России в стратегической адаптации сохранится и не получит соответствующий ответ со стороны Запада, худшее, что может случиться в этой войне <…> — это поражение Украины", — отметил генерал. По словам Райана, несмотря на то, что Украина успешна в тактической адаптации, российская сторона значительно превосходит ее в стратегической адаптации. Стратегическая адаптация имеет ключевое значение для достижения победы в военном конфликте.
Эксперт отметил, что с течением войны Россия будет учиться и адаптироваться. Кроме того, российская сторона развивает промышленность, которая также дает значительное преимущество на поле боя.
ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.