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"Деньги на ветер". В США признали бессмысленность помощи Украине
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Военная помощь Украине абсолютно бессмысленна и бесполезна, подчеркнул американский сенатор Томми Табервилл в эфире Fox Business. "Я всячески поддерживаю выделение Израилю денег,... ПРАЙМ, 09.02.2024
общество , новости, в мире, россия, военная помощь, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Военная помощь Украине абсолютно бессмысленна и бесполезна, подчеркнул американский сенатор Томми Табервилл в эфире Fox Business.
"Я всячески поддерживаю выделение Израилю денег, но Украине… Они не могут победить. Мы просто выбрасываем деньги на ветер", — сказал он.
По словам сенатора, вместо того, чтобы в свое время сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, США натравили на него НАТО.
Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.
В четверг 8 февраля сенат США поддержал законопроект по итогам процедурного голосования, но без выделения денег на охрану границы.