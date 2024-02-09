МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Военная помощь Украине абсолютно бессмысленна и бесполезна, подчеркнул американский сенатор Томми Табервилл в эфире Fox Business. Сенат США одобрил законопроект о внешней помощи Украине и Израилю

"Я всячески поддерживаю выделение Израилю денег, но Украине… Они не могут победить. Мы просто выбрасываем деньги на ветер", — сказал он.

По словам сенатора, вместо того, чтобы в свое время сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, США натравили на него НАТО.

Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.

В четверг 8 февраля сенат США поддержал законопроект по итогам процедурного голосования, но без выделения денег на охрану границы.