МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Коалицию по предоставлению Украине беспилотников возглавят Великобритания и Латвия, в рамках этого Лондон предоставит Киеву тысячи БПЛА, а профинансируют поставки из ранее объявленного пакета военной помощи, рассказало британское минобороны. "Срочно начать": в Германии сделали неожиданное заявление по Украине

"Украина получит ещё тысячи дронов, министр обороны (Британии) Грант Шаппс сегодня объявил, что Великобритания вместе с Латвией возглавит крупную коалицию по обеспечению Украины возможностями беспилотников", — говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства.

Также уточняется, что в рамках коалиции Британия поспособствовует наращиванию поставок Западом Украине дронов с функцией вида от первого лица. Более того, Лондон планирует заказать тысячи таких беспилотников, в том числе и у британских производителей для развития промышленности страны.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.