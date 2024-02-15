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2024
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Еврокомиссия понизила прогноз роста экономики еврозоны
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Еврокомиссия (ЕК) в новом прогнозе снизила перспективы роста совокупной экономики стран еврозоны по итогам текущего года — до 0,8% с 1,2%, говорится в поступившем в РИА Новости... ПРАЙМ, 15.02.2024
экономика, новости, в мире, ес, экономика, еврозона
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) в новом прогнозе снизила перспективы роста совокупной экономики стран еврозоны по итогам текущего года — до 0,8% с 1,2%, говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе ЕК.
Еврокомиссия также прогнозирует снижение темпов инфляции в еврозоне за год с заявленных ранее 3,2% до 2,7%. По ее данным, к изменению инфляционных ожиданий привели "снижение цены на энергоносители и замедление темпов экономического роста".