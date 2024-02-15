БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) в новом прогнозе снизила перспективы роста совокупной экономики стран еврозоны по итогам текущего года — до 0,8% с 1,2%, говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе ЕК. Еврозона избежала рецессии в четвертом квартале, заявили в ЕК

Еврокомиссия также прогнозирует снижение темпов инфляции в еврозоне за год с заявленных ранее 3,2% до 2,7%. По ее данным, к изменению инфляционных ожиданий привели "снижение цены на энергоносители и замедление темпов экономического роста".