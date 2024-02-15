МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Россия пытается довести до США сигнал об опасности эскалации на Украине посредством периодических телефонных разговоров между официальными лицами обеих стран, рассказал журналистам заместитель главы МИД Сергей Рябков, комментируя сообщения о том, что в январе состоялся телефонный разговор между помощником президента по международным делам Юрием Ушаковым и советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном. 

Пекин, Китай

"Отвесили хлесткую пощечину". Происки США на Украине окончились провалом

"Я не комментирую содержание контактов по различным линиям, на различных уровнях. Эпизодически телефонные переговоры бывают, и высокопоставленные официальные лица с обеих сторон обмениваются оценками. С нашей стороны доводятся все необходимые сигналы до администрации США. Но конкретику не готов (комментировать — ред.), и вообще не в правилах дипломатического общения раскрывать содержание подобного рода контактов", — сказал Рябков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию агентства Рейтер о том, что в январе состоялся телефонный разговор Ушаковым и Салливаном.

Кроме того, замминистра добавил, что он не может раскрыть тематику разговоров. По его словам, в этих разговорах Украина присутствует как сюжет, а сигнал России о потенциальной эскалации украинского конфликта понятен и очевиден

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.