МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Россия пытается довести до США сигнал об опасности эскалации на Украине посредством периодических телефонных разговоров между официальными лицами обеих стран, рассказал журналистам заместитель главы МИД Сергей Рябков, комментируя сообщения о том, что в январе состоялся телефонный разговор между помощником президента по международным делам Юрием Ушаковым и советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном. "Отвесили хлесткую пощечину". Происки США на Украине окончились провалом

"Я не комментирую содержание контактов по различным линиям, на различных уровнях. Эпизодически телефонные переговоры бывают, и высокопоставленные официальные лица с обеих сторон обмениваются оценками. С нашей стороны доводятся все необходимые сигналы до администрации США. Но конкретику не готов (комментировать — ред.), и вообще не в правилах дипломатического общения раскрывать содержание подобного рода контактов", — сказал Рябков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию агентства Рейтер о том, что в январе состоялся телефонный разговор Ушаковым и Салливаном.

Кроме того, замминистра добавил, что он не может раскрыть тематику разговоров. По его словам, в этих разговорах Украина присутствует как сюжет, а сигнал России о потенциальной эскалации украинского конфликта понятен и очевиден

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.