ВАРШАВА, 15 фев — ПРАЙМ. Протестующие польские фермеры забросали яйцами представительство Европейской комиссии во Вроцлаве, сообщил РИА Новости очевидец. Французские фермеры в знак протеста выгрузили отходы перед банком в Ажене

С утра во Вроцлаве проходит акция протеста фермеров, одним из требований которых является прекращение ввоза на территорию Европейского союза сельскохозяйственной продукции с Украины. В центр города протестующие пригнали около 500 единиц техники — в основном тракторов.

"Участники протеста требуют встречи с представителями Еврокомиссии, но из здания никто не может выйти, так как фасад забросали яйцами. Также в ход пошла пиротехника, жгут покрышки", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что полиция пока никак не реагирует на происходящее.

В пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.