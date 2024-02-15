МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Украинские перевозчики начали "зеркальную" блокаду пунктов пропуска на границе с Польшей, сообщило украинское информагентство УНИАН. Польские фермеры забросали яйцами представительство ЕК во Вроцлаве

"Украинские перевозчики начали ответную блокаду пункта пропуска "Ягодин-Дорохуск", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН.

Сообщается о 15 грузовых и 20 легковых автомобилях украинских протестующих, участвующих в акции. Перевозчики требуют прекращения блокады с польской стороны, а также равных условий с польскими дальнобойщиками.

В минувшую пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.