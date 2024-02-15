Эксперт Табах: экономике Германии будет сложно выйти из спада в 2024 году
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Несмотря на то, что Германия по итогам прошлого года стала третьей крупнейшей экономикой мира, многие ее отрасли перестали быть рентабельными, а в такой ситуации будет сложно развернуть тенденцию на спад экономического роста, прокомментировал РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
"В Германии спад (экономики — ред.) вызван тем, что после резкого роста цен на энергоресурсы многие отрасли перестали быть рентабельными, а также переносом производств в США из-за мер поддержки со стороны американского правительства. Такой спад развернуть сложнее", — считает эксперт.
Германия по итогам прошлого года зафиксировала снижение ВВП на 0,3%, но смогла избежать рецессии. Технической рецессией называют квартальный спад ВВП два квартала подряд квартал к кварталу. По итогам четвертого квартала 2023 года в Германии наблюдалось снижение экономики на 0,3% квартал к кварталу, а вот до этого она два квартала стагнировала, таким образом говорить о рецессии в стране пока рано. В то же время в годовом выражении снижение немецкой экономики продолжается уже три квартала подряд.
При этом Германия вышла на третье место по величине экономики в мире, поскольку Япония, которая как раз в рецессию скатилась, по итогам года ей уступила. Ее номинальный ВВП в пересчете на доллары составил 4,21 триллиона, а у Германии — 4,46 триллиона. Первое и второе место остались за США и Китаем. ВВП Штатов по итогам года составило 27,4 триллиона долларов, Китая — 17,5 триллиона.
Табах в связи с этим отметил, что пересчет экономики в номинальные доллары не отражает реальную картину, больше смысла — в пересчете по паритету покупательной способности.
В свою очередь Международный валютный фонд (МВФ) ждет, что темпы роста немецкой экономики по итогам наступившего года составят лишь 0,5%, а вице-канцлер Германии Роберт Хабек сообщил о планах снизить прогноз экономики до 0,2% с текущих 1,3% на этот год.
https://1prime.ru/global/20240215/843080564.html