МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Несмотря на то, что Германия по итогам прошлого года стала третьей крупнейшей экономикой мира, многие ее отрасли перестали быть рентабельными, а в такой ситуации будет сложно развернуть тенденцию на спад экономического роста, прокомментировал РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Германия вышла на третье место по номинальному ВВП, обогнав Японию

"В Германии спад (экономики — ред.) вызван тем, что после резкого роста цен на энергоресурсы многие отрасли перестали быть рентабельными, а также переносом производств в США из-за мер поддержки со стороны американского правительства. Такой спад развернуть сложнее", — считает эксперт.

Германия по итогам прошлого года зафиксировала снижение ВВП на 0,3%, но смогла избежать рецессии. Технической рецессией называют квартальный спад ВВП два квартала подряд квартал к кварталу. По итогам четвертого квартала 2023 года в Германии наблюдалось снижение экономики на 0,3% квартал к кварталу, а вот до этого она два квартала стагнировала, таким образом говорить о рецессии в стране пока рано. В то же время в годовом выражении снижение немецкой экономики продолжается уже три квартала подряд.

При этом Германия вышла на третье место по величине экономики в мире, поскольку Япония, которая как раз в рецессию скатилась, по итогам года ей уступила. Ее номинальный ВВП в пересчете на доллары составил 4,21 триллиона, а у Германии — 4,46 триллиона. Первое и второе место остались за США и Китаем. ВВП Штатов по итогам года составило 27,4 триллиона долларов, Китая — 17,5 триллиона.

Табах в связи с этим отметил, что пересчет экономики в номинальные доллары не отражает реальную картину, больше смысла — в пересчете по паритету покупательной способности.

В свою очередь Международный валютный фонд (МВФ) ждет, что темпы роста немецкой экономики по итогам наступившего года составят лишь 0,5%, а вице-канцлер Германии Роберт Хабек сообщил о планах снизить прогноз экономики до 0,2% с текущих 1,3% на этот год.