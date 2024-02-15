МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Газопровод Balticconnector, поврежденный в октябре, ориентировочно будет введен в эксплуатацию 22 апреля 2024 года, сообщает финский оператор Gasgrid. СМИ: Эстония хочет конфисковать российские активы до выборов президента США

"Предполагаемая дата ввода трубопровода в эксплуатацию — 22 апреля 2024 года, при условии, что ремонтные работы, которые начнутся в ближайшее время, будут проведены в соответствии с планом", – сказано в пресс-релизе.

Ожидается, что ремонтные работы начнутся в начале марта. Планируемая продолжительность ремонтных работ — около 4 недель, уточняет оператор. На данном этапе уже подготовлены необходимые материалы и выбраны ключевые партнеры.

Газопровод Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября. Тогда Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Полиция Финляндии 24 октября сообщила, что в повреждении газопровода, предположительно, виновно китайское судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, многократные попытки связаться с экипажем судна не увенчались успехом. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует повреждение как вандализм.

Финский оператор Gasgrid Finland сообщил о начале исследования газопровода, а президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что повреждение Balticconnector не может быть вызвано естественными причинами. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует повреждение как вандализм.