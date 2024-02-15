ТОКИО, 15 фев — ПРАЙМ. Поддержка киевского режима затрагивает национальные интересы Японии, заявил источник в МИД Японии. Эксперт объяснил, как Япония потеряла статус третьей экономики мира

"Помощь Украине, проведение конференции для Украины совместно с компаниями Японии и Украины — это не только помощь другому, но это глубоко затрагивает наши национальные, основные интересы", — отметил представитель МИД.

Он добавил, что конференция станет бустом к развитию японского частного сектора.

Конференция задумывается как двустороннее мероприятие, однако в ней примут участие около двух десятков послов, прежде всего стран "G7".

Ранее указывалось, что на конференции определят семь направлений помощи, среди которых развитие сельского хозяйства и животноводства, улучшение гуманитарных условий и улучшение жизни, развитие информационных технологий и так далее. В ходе японо-украинской конференции будет подписано 20 документов. Общий объем помощи составит 15,8 миллиарда иен (более 100 миллионов долларов).

До сих пор Япония предоставила Украине 7,6 миллиарда долларов поддержки.

Чтобы защитить инвестиции, которые Япония вкладывает в Украину, страховая компания NEXI организует специальный вид страхований. Траты компенсируют, если японские компании потерпят ущерб в связи с военными действиями, на сумму 150 миллиардов иен (более миллиарда долларов).

В конференции примут участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер Украины Денис Шмыгаль, министр иностранных дел Японии Еко Камикава, 300 представителей бизнеса от обеих стран, а также послы от стран G7 и Польши.