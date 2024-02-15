МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Основатель новой немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт обвинила правительство Олафа Шольца в излишних растратах на поставку оружия Украине и проблемах с газом, пишет Die Zeit. "Срочно начать": в Германии сделали неожиданное заявление по Украине

Политик выступила в ходе традиционной для Германии политической "пепельной среды" — последний день карнавала, когда партии-конкуренты обмениваются шуточными оскорблениями и проводят дебаты. Она обращалась в основном к коалиции "Светофор" (красный — СДПГ, желтый — СвДП и "зеленые"), назвав ее "не только самым глупым, но и самым опасным правительством в Европе".

По ее мнению, украинский конфликт невозможно решить военным путем, единственный выход — садиться за стол переговоров. Кроме того, она отметила беспочвенность страха Германии перед Россией — ведь российские войска вовсе не стоят под Берлином. Продолжение поставок Киеву оружия лишь затянет конфликт, более того, он может перерасти в противостояние с НАТО и даже в ядерную войну, выжить в которой невозможно.

Кроме того, Вагенкнехт раскритиковала политику немецких властей в энергетике и призвала вернуться к закупкам газа у России, поскольку Германии нужны дешевые энергоресурсы.

Она также затронула тему акций против правого экстремизма и "Альтернативы для Германии" (АдГ), заметив, что это не решит проблемы. Поводом для охвативших Германию демонстраций стали новости о тайной встрече активистов этой партии с радикалами и экстремистами, в ходе которой обсуждалась депортация мигрантов.

"Лучше поговорить о том, кто сделал эту партию сильной", — указала Вагенкнехт.

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