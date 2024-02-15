ВАШИНГТОН, 15 фев — ПРАЙМ. Американский сенатор Рэнд Пол предупредил, что эффект от возможной конфискации активов РФ вернется бумерангом, этот шаг станет актом экономической войны. Доллар США стабилизировался, иена выросла, несмотря на слабые данные по ВВП

"Законопроект, провоцирующий приятные чувства, на самом деле вернется бумерангом", — написал Пол в статье для издания Responsible Statecraft.

Как считает сенатор, рассматриваемая сенатом мера приведет к неуважению США в мире и продлит конфликт на Украине.

"Внешнеполитический истеблишмент США находится на грани совершения еще одной стратегической ошибки", — добавил Пол.

"Конфискация суверенных активов РФ является актом экономической войны. Захват и передача этих активов Украине может дать Вашингтону чувство добродетели, но не принесет мира", — отметил сенатор.

По его мнению, принятие этого законопроекта укрепит Москву в оценке о том, что Россия в конфликте не только с Украиной, но и с США и Западом.

"Любая надежда на то, что США и Россия смогут работать над стабилизацией или улучшением отношений, впоследствии будет разрушена", — добавил законодатель.

Как считает Пол, конфискация активов РФ убедит Москву в невозможности урегулирования конфликта с Украиной путем переговоров, а другие страны поймут, что США нельзя доверять, и станут уходить от использования доллара.

Ранее комитет по международным отношениям сената США почти единогласно поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины. Теперь законопроект предстоит рассмотреть полному составу верхней палаты конгресса.

Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, а само замораживание является незаконной мерой. По его словам, такую позицию России разделяет большинство стран мира. Логвинов добавил, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.