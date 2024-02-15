КИШИНЕВ, 15 фев — ПРАЙМ. Молдавские фермеры разблокировали участок дороги у КПП в Леушенах на границе с Румынией, сообщила пресс-служба Пограничной полиции республики. Польские фермеры пригрозили властям для закрытия границ с Украиной

Протесты фермеров начались в южных районах Молдавии 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии из других областей. Фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. В начале этой недели они дважды на время блокировали таможню, расположенную в Леушенах на границе с Румынией. Они пригрозили и дальше блокировать КПП, если не будет установлен график переговоров с участием правительства, парламента и администрации президента по решению проблем в аграрной отрасли. 15 февраля утром фермеры вновь заблокировали дорогу у КПП.

"Подъездная дорога к КПП Леушены была разблокирована, движение транспорта возобновлено в обычном режиме", — говорится в Telegram-канале Погранполиции.

При этом фермеры предупредили, что намерены 16 февраля продолжить свой протест. В связи с этим Пограничная полиция просит водителей выбирать для въезда и выезда из страны другие таможенные пункты.

Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых — транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.