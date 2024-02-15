МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Исполнительный директор бельгийского депозитария Euroclear Лив Мостри предупредила, что использование замороженных активов РФ в качестве залога по кредитам Киеву может считаться их "непрямой конфискацией" и подвергнуть ЕС повышенному риску финансовой нестабильности, а организацию судебным искам. СМИ: Эстония хочет конфисковать российские активы до выборов президента США

"Использование активов, которые вам не принадлежат, в качестве залога очень близко к непрямой конфискации или обязательству о будущей конфискации, что может иметь точно такие же последствия для рынков, как и прямая конфискация", — заявила Мостри в интервью изданию Financial Times.

По ее словам, при рассмотрении логики конфискации иностранных активов видно, как "доверие к финансовой системе Euroclear, европейским рынкам капитала, и к евро как валюте в целом существенно пострадали" в глазах международных инвесторов.

В то же время глава депозитария заявила, что организация согласилась бы выделить на восстановление Украины часть прибыли от активов, так как риски в данном случае немного ниже, поскольку эта прибыль "по закону принадлежит Euroclear".

По словам Мостри, организация уже сталкивается с 50-100 исками в российских судах по поводу замороженных активов, и число дел, вероятно, будет расти. Она отметила, что компания уже проиграла несколько дел, и хотя были поданы апелляции, маловероятно, что результат изменится.

Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, а само замораживание является незаконной мерой. По его словам, такую позицию России разделяет большинство стран мира. Логвинов добавил, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.