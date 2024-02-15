ВАШИНГТОН, 15 фев — ПРАЙМ. Адеевка может перейти под контроль российской стороны, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. ФРС не видит альтернатив доллару и считает, что санкции США его не ослабят

"К сожалению, мы получаем информацию от Украины о том, что ситуация в Авдеевке — критическая. Россия продолжает теснить позиции украинцев на ежедневной основе. Авдеевка рискует перейти под контроль российских войск", — отметил Кирби в ходе регулярного брифинга.

Он уточнил, что причиной послужил дефицит боеприпасов у ВСУ, который, в свою очередь, стал следствием отсутствия возможности у американских властей отправлять Киеву новые пакеты военной помощи.

Издание Time ранее сообщало, что Украину в 2024 году фактически разделят на части. По мнению авторов материалов, если ВСУ не решит свои проблемы с вооружениями и кадрами, то не только не вернет отошедшие к России территории, но и потеряет новые. Как писало Daily Express, в Вашингтоне осознают, что ради завершения конфликта Украине, вопреки желанию Владимира Зеленского, придется пойти на территориальные уступки.

Ранее администрация Джо Байдена направила запрос на предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи, но республиканцы отказывались его одобрять. Они требовали урегулирования внутренних проблем государства, например, нелегальной миграции. Позже сенату США предложили законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увязывался в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов. Однако, данную инициативу заблокировали в сенате. 11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ. Отмечается, что около 14 миллиардов долларов планируется направить в Тель-Авив, около 60 миллиардов — в Киев.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.