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https://1prime.ru/global/20240215/843083679.html
Белый дом: США не намерены нарушать соглашения об оружии в космосе
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Соединенные Штаты не собираются нарушать договор о неразмещении оружия в космосе, указал координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби... ПРАЙМ, 15.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 15 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не собираются нарушать договор о неразмещении оружия в космосе, указал координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы являемся подписантами данного соглашения, мы относимся к своим обязательствам по данному соглашению очень серьезно, и у нас нет намерения его нарушать", — отметил он.
Ранее американским законодателям на секретном брифинге сообщили о некоей "угрозе нацбезопасности США". Местные СМИ предположили, что под угрозой имелось в виду "размещение ядерного оружия в космосе" со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проведение закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", сказав, что это очередная попытка надавить на конгресс США, чтобы тот одобрил дальнейшее финансирование Киева.
В Москве не раз повторяли, что Россия вместе с другими странами, в частности, с Китаем выступает против гонки вооружений в космосе, но за его сохранение в мирных целях.