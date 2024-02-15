ВАШИНГТОН, 15 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не собираются нарушать договор о неразмещении оружия в космосе, указал координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Палата представителей США одобрила проект об упрощении экспорта СПГ

"Мы являемся подписантами данного соглашения, мы относимся к своим обязательствам по данному соглашению очень серьезно, и у нас нет намерения его нарушать", — отметил он.

Ранее американским законодателям на секретном брифинге сообщили о некоей "угрозе нацбезопасности США". Местные СМИ предположили, что под угрозой имелось в виду "размещение ядерного оружия в космосе" со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проведение закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", сказав, что это очередная попытка надавить на конгресс США, чтобы тот одобрил дальнейшее финансирование Киева.

В Москве не раз повторяли, что Россия вместе с другими странами, в частности, с Китаем выступает против гонки вооружений в космосе, но за его сохранение в мирных целях.