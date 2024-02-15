ВАШИНГТОН, 15 фев — ПРАЙМ. Американская администрация взаимодействует с Россией касательно новой "угрозе национальной безопасности" США, якобы связанной с возможным размещением России противоспутникового оружия в космосе, указал координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Белый дом: США не намерены нарушать соглашения об оружии в космосе

"Мы находимся в процессе консультирования с нашими союзниками и партнерами. Мы находимся в процессе взаимодействия с Россией по этому поводу", — отметил он.

Кирби добавил, что уже связался с Москвой, но контактов пока не установлено.

По словам координатора, президент США Джо Байден поручил команде связаться по дипломатическим каналам с Москвой, подготовка к этому осуществляется.

Ранее американским законодателям на секретном брифинге сообщили о некоей "угрозе нацбезопасности США". Местные СМИ предположили, что под угрозой имелось в виду "размещение ядерного оружия в космосе" со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проведение закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", сказав, что это очередная попытка надавить на конгресс США, чтобы тот одобрил дальнейшее финансирование Киева.

В Москве не раз повторяли, что Россия вместе с другими странами, в частности, с Китаем выступает против гонки вооружений в космосе, но за его сохранение в мирных целях.