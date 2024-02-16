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Запад не смог нанести стратегическое поражение России, заявил Патрушев
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Для достижения своих целей западные лидеры готовы идти на все, однако им так и не удалось нанести стратегическое поражение России на Украине, заявил секретарь Совета Безопасности... ПРАЙМ, 16.02.2024
общество , новости, в мире, россия, украина, запад, патрушев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Для достижения своих целей западные лидеры готовы идти на все, однако им так и не удалось нанести стратегическое поражение России на Украине, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
"Наиболее яркий пример — ситуация вокруг Украины, руками которой глобальный Запад хотел нанести стратегическое поражение России. Но у него ничего не вышло", — заметил глава СБ России в ходе встречи руководителей совбезов в Бишкеке.
Он также подчеркнул, что беспрецедентное обострение международной обстановки вызвано стремлением Запада сохранить свое мировое господство. Ко всему прочему, на Западе по какой-то причине уверены, что достичь своих целей возможно только при условии хаоса, заключил Патрушев.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также способствовали государственному перевороту.