МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты упорно трудятся над разработкой гиперзвукового оружия и рано или поздно смогут создать его, рассказал в беседе с агентством РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Пути нет": в США разбили главную надежду Украины

Гиперзвуковое оружие — ракетное оружие, способное осуществлять полет в атмосфере с гиперзвуковой скоростью и маневрировать с использованием аэродинамических сил.

"США настойчиво ведут работы в области гиперзвуковых технологий и разработки соответствующих изделий, и если у них пока успехов нет, это не означает, что их не будет, не надо питать иллюзий. Для реализации финального серийного изделия важны соответствующие заделы. Это композиционные материалы, способные выдержать длительный полет в атмосфере с высокой температурой, это система наведения, это топливо. В данном случае можно судить, что решением всех этих задач занимаются не только подрядчики Пентагона, но и американские университеты и вузы. Сам подход свидетельствует, что американцы настойчиво работают — это один из важных военно-технических приоритетов США", — заявил эксперт. Пентагон заявил о запуске спутников слежения за гиперзвуковым оружием

По словам Коротченко, России также необходимо развивать сотрудничество между корпорациями, занимающимися разработкой гиперзвукового оружия, и профильными вузами с целью привлечения академической стороны не только для подготовки кадров, но и для проведения конкретных исследований.

Ранее заместитель министра обороны Соединенных Штатов Хайди Шу отметила, ученые из американских университетов разработали специальное топливо, способное утроить дальность применения гиперзвукового оружия.

Российская армия, в отличие от американской, несколько лет назад начала принимать на вооружение гиперзвуковое оружие. Например, издание Mirror в декабре прошлого года писало о военном комплексе "Авангард" — единственном оружии такого рода. По данным издания, российский военный комплекс способен поразить множество целей во всем мире за 30 минут. Кроме того, у России есть гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон" и "Кинжал". Глава Минобороны Сергей Шойгу в конце 2023 года поручил нарастить объемы их производства.