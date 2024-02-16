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Медведчук: уволив Залужного, Зеленский вырыл себе яму
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Уволив Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский сделал из него политика, а себе вырыл яму, заявил экс-лидер запрещенной на Украине... ПРАЙМ, 16.02.2024
общество , новости, в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Уволив Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский сделал из него политика, а себе вырыл яму, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Увольнением Залужного Зеленский делает из него политика и сам копает себе яму. Более того, яму Зеленскому копает любое ухудшение на фронте, а оно уже происходит", — написал Медведчук в статье, опубликованной на портале движения.
Ранее сообщалось, что 8 февраля Зеленский уволил Залужного с должности главкома ВСУ, а на его пост назначил экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Президент Украины, в свою очередь, объяснил это тем, что Залужный не достиг никаких военных успехов на фронте. Более того, по его словам, последний чрезмерно лез в политику.
В этой связи Медведчук заявил, что Залужный действительно вел "политическую игру" против Зеленского, так как экс-главком уже начал фигурировать в рейтингах как потенциальный преемник президента.