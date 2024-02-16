МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Уволив Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский сделал из него политика, а себе вырыл яму, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Отставной генерал ВСУ резко отреагировал на увольнение Залужного

"Увольнением Залужного Зеленский делает из него политика и сам копает себе яму. Более того, яму Зеленскому копает любое ухудшение на фронте, а оно уже происходит", — написал Медведчук в статье, опубликованной на портале движения.

Ранее сообщалось, что 8 февраля Зеленский уволил Залужного с должности главкома ВСУ, а на его пост назначил экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Президент Украины, в свою очередь, объяснил это тем, что Залужный не достиг никаких военных успехов на фронте. Более того, по его словам, последний чрезмерно лез в политику.

В этой связи Медведчук заявил, что Залужный действительно вел "политическую игру" против Зеленского, так как экс-главком уже начал фигурировать в рейтингах как потенциальный преемник президента.