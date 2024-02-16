МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Западный политические элиты хотят затащить страны Глобального Юга и Глобального Востока в "формулу мира" Владимира Зеленского, чтобы имитировать ее поддержку, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Медведчук: уволив Залужного, Зеленский вырыл себе яму

Министр выступил на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре МИА "Россия сегодня".

"Сейчас пытаются охмурить — другого слова не придумаю — все страны мирового большинства, включая представленных здесь. Мы очень рады вас здесь видеть. Пытаются охмурить и затащить совершенно тупиковой так называемой "формулы мира" Зеленского, суть которой в том, что Россия должна просто капитулировать, уйти за границы 1991 года, а российское руководство пойдет под трибунал и Россия заплатит репарации", — сказал он.

По словам министра, мир понимает, что "формула" Зеленского является пустышкой и неуемной инициативой. При этом, добавил Лавров, для привлечения Юга и Востока в нее "накидали" нейтральных пунктов о продовольственной, ядерной, энергетической безопасности.

Глава МИД назвал страны, организующие встречи для "одобрения" хотя бы одного пункта формулы наперсточниками и абсолютным жульем. Он также напомнил, что на недавней "сходке в Давосе" все, что интересовало Запад — совместное фото.

Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.