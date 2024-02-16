МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. К сегодняшнему дню Украина полностью утратила политическую самостоятельность, она играет роль слепого орудия борьбы в руках Запада, рассказал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев отреагировал на назначение Сырского новым главкомом ВСУ

"Трагическим примером безответственного поведения является ситуация на Украине, которая полностью, к сожалению, утратила свою политическую самостоятельность. Сегодня она служит слепым орудием в руках коллективного Запада против России. Именно поэтому мы и проводим специальную военную операцию, чтобы защитить наши национальные интересы и граждан нашей страны. Так поступает любое суверенное самостоятельное и уважающее себя государство", — заявил запред Совбеза на форуме "За свободу наций!" в Москве.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.