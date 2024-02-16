МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного разделила Украину на два лагеря. Одни считают это непоправимой ошибкой, другие признают необходимость в изменениях, сообщает испанская газета Mundo. Залужный станет послом в Великобритании, заявили в Раде

"Украина разделилась на две части: тех, кто оплакивает отставку Залужного, считая это непоправимой ошибкой, и тех, кто оплакивает отставку Залужного за его огромную харизму, но признает, что "необходимо какое-то движение" прежде, чем (конфликт) будет целиком заморожен", — сказано в публикации.

По словам некоторых украинских военных, которые побеседовали с изданием, решение об его отставке вызвано политическими мотивами, а не военными.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о вероятном конфликте между Зеленским и Залужным. Президент, в свою очередь, объяснил это тем, что Залужный не достиг никаких военных успехов на фронте. Более того, по его словам, последний чрезмерно лез в политику.

Украинский лидер, в свою очередь, 8 февраля назначил Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ.