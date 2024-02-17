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Эксперт рассказал реакцию США на визит Лаврова в Латинскую Америку
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Рабочий визит главы МИД России Сергея Лаврова в Латинскую Америку станет головной болью для США, считает кубинский аналитик Роберто Гарсия Эрнандес. "Обсуждение тем,... ПРАЙМ, 17.02.2024
экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, сша, латинская америка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ГАВАНА, 17 фев — ПРАЙМ. Рабочий визит главы МИД России Сергея Лаврова в Латинскую Америку станет головной болью для США, считает кубинский аналитик Роберто Гарсия Эрнандес.
"Обсуждение тем, представляющих интерес для России и стран (Латинской Америки — ред.), — это только часть причин головной боли для властей США от присутствия Лаврова на Кубе и в других странах Латинской Америки", — отметил эксперт.
Кроме того, Эрнандес заявил, что визит Лаврова на Кубу, который состоится 19 февраля, представляет собой факт, имеющий особую актуальность в то время, когда США усиливают ограничительные меры против Москвы. Он добавил, что Россия имеет исторические корни с Латинской Америкой, а Штаты за последнее время не раз проявляли тревогу и обеспокоенность по поводу увеличения российского присутствия в регионе.
На следующей неделе глава МИД России Сергей Лавров планирует посетитб Кубу, Венесуэлу и Бразилию.