ГАВАНА, 17 фев — ПРАЙМ. Рабочий визит главы МИД России Сергея Лаврова в Латинскую Америку станет головной болью для США, считает кубинский аналитик Роберто Гарсия Эрнандес.

"Обсуждение тем, представляющих интерес для России и стран (Латинской Америки — ред.), — это только часть причин головной боли для властей США от присутствия Лаврова на Кубе и в других странах Латинской Америки", — отметил эксперт.

Кроме того, Эрнандес заявил, что визит Лаврова на Кубу, который состоится 19 февраля, представляет собой факт, имеющий особую актуальность в то время, когда США усиливают ограничительные меры против Москвы. Он добавил, что Россия имеет исторические корни с Латинской Америкой, а Штаты за последнее время не раз проявляли тревогу и обеспокоенность по поводу увеличения российского присутствия в регионе.

На следующей неделе глава МИД России Сергей Лавров планирует посетитб Кубу, Венесуэлу и Бразилию.