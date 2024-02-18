ПРАГА, 18 фев — ПРАЙМ. Чехия с февраля 2022 года потратила на социальные выплаты украинским беженцам в общей сложности на сумму 16,33 миллиарда крон (около 710 миллионов долларов), сообщило в воскресенье издание Idnes со ссылкой на данные МВД и минтруда. Чехия заявила, что нашла зарубежные источники артснарядов для ВСУ

"Сотни тысяч украинских беженцев, получивших в Чехии в течение двух последних лет визы защиты, также получили в виде гуманитарных пособий в общей сложности 16,33 миллиарда крон. Многие из взрослых беженцев уже нашли себе работу и "возвращают долги" республике в виде налогов и страховых взносов", — отмечается в сообщении.

В настоящее время в Чехии находится около 383 тысяч беженцев из Украины, среди них 98 тысяч — это дети и подростки в возрасте до 18 лет, 170 тысяч — женщины в возрасте от 18 до 65 лет и 15,5 тысячи людей старшего возраста, как мужчины, так и женщины в возрасте свыше 65 лет.

По данным министерства образования, школы в Чехии посещают около 50 тысяч детей из Украины — это один из высоких показателей по числу прибывших и посещающих школу.

Приоритетом в работе как с детьми, так и со взрослыми украинцами для местных ведомств является обучение чешскому языку, так как слабое владение языком служит препятствием в поиске высококвалифицированной и высокооплачиваемой работы в соответствии с полученным в родной стране образованием.

Участники недавно проведенного агентством PAQ Research опроса отметили, что большинство (60%) беженцев с Украины пока слабо владеет чешским языком и поэтому вынуждено выполнять малоквалифицированную работу. Данный показатель в конце 2023 года почти не повысился по сравнению с августом 2022 года, когда проводилось предыдущее исследование подобного рода. В то же время, возросло число беженцев, как юных, так и взрослых, которые считают, что уже хорошо владеют чешским языком, что значительно помогает им в учебе и работе.