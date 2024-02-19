МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. В течение 2023 года западные страны были чересчур оптимистичны в отношении украинских войск. Такое мнение выразил глава военного комитета адмирал Роб Бауэр, его слова приводит издание Financial Times. В США раскрыли, как Украина "доведет" НАТО

"Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что Запад был "слишком оптимистичен по поводу войны в 2023 году", полагая, что "если мы дадим украинцам боеприпасы и необходимую подготовку, то они победят", — говорится в публикации.

Он также добавил, что в 2024 году не стоит отчаиваться, так как тот факт, что Украина остается суверенным государством "просто замечателен", заключили в издании.

Москва ранее направила ноту странам НАТО в связи с поставками оружия на Украину. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД России подчеркивали,что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле, в свою очередь, замечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.