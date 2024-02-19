FT: адмирал Бауэр назвал очень оптимистичными прошлогодние надежды НАТО на ВСУ
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. В течение 2023 года западные страны были чересчур оптимистичны в отношении украинских войск. Такое мнение выразил глава военного комитета адмирал Роб Бауэр, его слова приводит издание Financial Times.
"Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что Запад был "слишком оптимистичен по поводу войны в 2023 году", полагая, что "если мы дадим украинцам боеприпасы и необходимую подготовку, то они победят", — говорится в публикации.
Он также добавил, что в 2024 году не стоит отчаиваться, так как тот факт, что Украина остается суверенным государством "просто замечателен", заключили в издании.
Москва ранее направила ноту странам НАТО в связи с поставками оружия на Украину. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД России подчеркивали,что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле, в свою очередь, замечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/global/20240219/843105212.html