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Премьер Эстонии сообщила о неожиданном "послании Путина"
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, объявленная в розыск в Российской Федерации, заявила, что президент России Владимир Путин пытается передать послание, что Эстония является... ПРАЙМ, 19.02.2024
общество , новости, в мире, россия, эстония, кая каллас
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, объявленная в розыск в Российской Федерации, заявила, что президент России Владимир Путин пытается передать послание, что Эстония является российской территорией. Об этом эстонский лидер сообщила в беседе с изданием Financial Times.
"(Путин) хочет передать послание, что Эстония на самом деле является территорией России, и что он обладает юрисдикцией над нами", — отметила премьер Эстонии в ответ на свое объявление в розыск на территории Российской Федерации.
Ранее Каллас была объявлена в розыск в России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что она должна ответить за совершенные преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма.
Ко всему прочему, эстонский военный музей сообщил о намерениях перезахоронить останки советских солдат, чтобы восстановить доступ к памятнику кавалерам Эстонского ордена Креста Свободы на Военном кладбище.