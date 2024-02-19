МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, объявленная в розыск в Российской Федерации, заявила, что президент России Владимир Путин пытается передать послание, что Эстония является российской территорией. Об этом эстонский лидер сообщила в беседе с изданием Financial Times. СМИ: Эстония хочет конфисковать российские активы до выборов президента США

"(Путин) хочет передать послание, что Эстония на самом деле является территорией России, и что он обладает юрисдикцией над нами", — отметила премьер Эстонии в ответ на свое объявление в розыск на территории Российской Федерации.

Ранее Каллас была объявлена в розыск в России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что она должна ответить за совершенные преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма.

Ко всему прочему, эстонский военный музей сообщил о намерениях перезахоронить останки советских солдат, чтобы восстановить доступ к памятнику кавалерам Эстонского ордена Креста Свободы на Военном кладбище.