2024-02-19T12:06:32+03:00
2024-02-19T12:06:32+03:00
2024-02-19T12:06:32+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240219/843107931.html
В Аденском заливе затонуло атакованное хуситами судно, пишут СМИ
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Судно, атакованное представителями движения йеменских хуситов "Ансар Аллах" в Аденском заливе, затонуло, сообщил телеканал Sky News Arabia в социальной сети Х. "Затонуло судно,... ПРАЙМ, 19.02.2024
транспорт, бизнес, новости, в мире, йемен, великобритания, судно, атака
https://cdnn.1prime.ru/images/83969/56/839695670.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83969/56/839695670.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83969/56/839695669.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83969/56/839695669.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83969/56/839695657.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83969/56/839695657.jpg
https://1prime.ru/society/20240219/843106529.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Судно, атакованное представителями движения йеменских хуситов "Ансар Аллах" в Аденском заливе, затонуло, сообщил телеканал Sky News Arabia в социальной сети Х.
"Затонуло судно, которое атаковали хуситы в Аденском заливе", — следует из сообщения.
Ранее военно-морские силы вооруженных сил Йемена атаковали британское судно RUBYMAR несколькими противокорабельными ракетами, об этом сообщил представитель хуситов Яхьа Сариа. По его словам, судно получило повреждения, которые могли привести к его затоплению. Однако, экипаж британского судна был эвакуирован, заключил представитель движения.
С 19 ноября 2023 года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев.
В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря.