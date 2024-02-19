МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Судно, атакованное представителями движения йеменских хуситов "Ансар Аллах" в Аденском заливе, затонуло, сообщил телеканал Sky News Arabia в социальной сети Х. Хуситы повредили британское судно и сбили американский дрон

"Затонуло судно, которое атаковали хуситы в Аденском заливе", — следует из сообщения.

Ранее военно-морские силы вооруженных сил Йемена атаковали британское судно RUBYMAR несколькими противокорабельными ракетами, об этом сообщил представитель хуситов Яхьа Сариа. По его словам, судно получило повреждения, которые могли привести к его затоплению. Однако, экипаж британского судна был эвакуирован, заключил представитель движения.

С 19 ноября 2023 года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев.

В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря.