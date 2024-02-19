БУДАПЕШТ, 19 фев — ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции, которые предлагает Европейский союз, не имеют смысла и служат лишь для того, чтобы угодить Вашингтону, либеральным СМИ и НПО. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Венгрия помешала одобрению новых санкций ЕС против России, пишут СМИ

"Евросоюз, страдающий военным психозом, хочет лишь угодить Вашингтону, либеральным СМИ и неправительственным организациям, приняв новый, на этот раз признанно совершенно бессмысленный пакет санкций, который служит лишь демонстративным решением, говоря: это вторая годовщина начала войны", — написал глава внешнеполитического ведомства Венгрии в социальных сетях.

Сийярто добавил, что в годовщину начала конфликта на Украине мировые лидеры должны содействовать прекращению огня и мирным переговорам, но предложений о мире на данный момент нет.

Отмечается, что 26 февраля главы МИД стран Евросоюза обсудят новые антироссийские санкции, которые Брюссель рассчитывает ввести к годовщине начала СВО 24 февраля. Тем не менее, по данным ряда СМИ, эти меры будут носить символический характер.

В 13-м пакете санкций может быть включено 193 физических и юридических лица. Кроме того, Венгрия стала первой страной, запустившей ряд консультаций, чтобы жители могли высказать свое мнение об антироссийских санкциях, введенных Евросоюзом.