ПРАГА, 19 фев — ПРАЙМ. Недовольные сельскохозяйственной политикой ЕС и собственного кабмина чешские фермеры заполнили в знак протеста в понедельник главные магистрали Праги своими тракторами, а вышедшего к ним для беседы главу минсельхоза Марека Выборны встретили свистом и выкриками, репортаж об этой встрече вело Чешское ТВ. Итальянские фермеры привели корову на проповедь папы Римского

"Мы понимаем и стараемся решить главные проблемы чешских аграриев. На минувшей неделе мы с премьером Петром Фиалой провели переговоры с руководителями Сельскохозяйственного союза, Ассоциации частных земледельцев и Аграрной палаты, в течение двух недель мы представим конкретные меры, которые намерены предпринять для улучшения ситуации на селе. Но мы не ведем никаких дебатов с организаторами сегодняшней (в понедельник — ред.) акции, связанной с "блокадой Праги" сельхозтехникой, поскольку считаем, что они преследуют собственные корыстные политические цели и интересы", — заявил Выборны.

По словам министра, его более всего заботит положение средних фермерских хозяйств, в распоряжении которых находится от 500 до 2 тысяч гектаров земли.

"Я регулярно встречаюсь с руководителями хозяйств разного масштаба. Если у малых и тем более крупных хозяйств ситуация более-менее удовлетворительная, то средние фермы всё чаще выставляются на продажу и скупаются крупными агрохолдингами. Я бы не хотел остаться лишь с малыми семейными фермами и 10-20 большими агрохолдингами. Сейчас мы в правительстве ищем разные варианты помощи средним хозяйствам, например, с помощью инвестиционных дотаций. Ищем также возможности для улучшения занятости на селе, ожидаем одобрения наших программ в ЕС", — сказал Выборны.

Глава минсельхоза также ответил на требование многих чешских аграриев отказаться от участия в "зеленой политике" Евросоюза.

"Об отказе от "зеленого соглашения" ЕС речь не идет. Мы не можем отказаться от охраны окружающей среды в Европе. Я называю "зеленое соглашение" соглашением о будущем Европы. Наш континент должен остаться конкурентноспособным относительно остального мира, например, относительно Латинской Америки, Северной Америки, Азии. Речь идет о способности Европы к самообеспечению. Стукнуть по столу кулаком и заявить, что мы отказываемся от "зеленого соглашения" ЕС — дело нереальное. К тому же подписали его представители предыдущего правительства, ныне находящиеся в оппозиции и критикующие нас за взаимоотношения с Брюсселем. Мы "гасим", что можем", — отметил Выборны.

После передачи в минсельхоз петиции о необходимых переменах в чешском аграрном секторе организаторы акции протеста намерены провести митинг на Малостранской площади, по соседству со зданием парламента республики, сообщило Чешское ТВ.

В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов.

Примечательно, что ранее Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.