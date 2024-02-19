РИМ, 19 фев — ПРАЙМ. Министры иностранных дел Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили запуск военно-морской миссии для охраны судоходства в Красном море где командование силами примет Италия. Об этом в социальной сети Х написал глава внешнеполитического ведомства Италии, вице-премьер Антонио Таяни. Хуситы лишили британцев черного чая, пишет Times

"На СМИД мы только что одобрили запуск военной операции Aspides, где командование силами примет Италия", — отметил Таяни. По словам главы итальянского МИД, новая миссии позволит создать единую европейскую оборону.

С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев.

В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.