2024-02-19T13:13:54+03:00
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СМИД ЕС одобрил создание военно-морской миссии в Красном море
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Министры иностранных дел Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили запуск военно-морской миссии для охраны судоходства в Красном море где командование силами примет Италия. Об этом... ПРАЙМ, 19.02.2024
общество , новости, в мире, ес, италия, красное море
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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РИМ, 19 фев — ПРАЙМ. Министры иностранных дел Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили запуск военно-морской миссии для охраны судоходства в Красном море где командование силами примет Италия. Об этом в социальной сети Х написал глава внешнеполитического ведомства Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
"На СМИД мы только что одобрили запуск военной операции Aspides, где командование силами примет Италия", — отметил Таяни. По словам главы итальянского МИД, новая миссии позволит создать единую европейскую оборону.
С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев.
В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.