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Президент Эстонии заявил о "решающем моменте для поколения"
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Украинский кризис является "решающим моментом для поколения" в Европе, написал в статье для издания Politico президент Эстонии Алар Карис. "Любой европейской стране было бы трудно... ПРАЙМ, 19.02.2024
общество , новости, в мире, ес, россия, эстония
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Украинский кризис является "решающим моментом для поколения" в Европе, написал в статье для издания Politico президент Эстонии Алар Карис.
"Любой европейской стране было бы трудно противостоять России в одиночку. Но когда мы едины, мы непобедимы… Европейские демократии при тесном трансатлантическом сотрудничестве достаточно мощны, чтобы достичь мира без битвы", — говорится в статье.
По словам президента, единство и организация альянсов является отличительной чертой демократических государств. Он также одобрил инициативу создать пост еврокомиссара по обороне и предложил пересмотреть стратегию обороны Евросоюза.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военная операция на Украине началась в целях защиты людей, страдающих от киевского режима. Он также отметил, что российская сторона безуспешно пыталась договориться о принципах безопасности с НАТО, столкнувшись с обманом и давлением со стороны альянса, который продолжает приближаться к российским границам.