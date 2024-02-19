МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Украинский кризис является "решающим моментом для поколения" в Европе, написал в статье для издания Politico президент Эстонии Алар Карис. СМИ: Эстония хочет конфисковать российские активы до выборов президента США

"Любой европейской стране было бы трудно противостоять России в одиночку. Но когда мы едины, мы непобедимы… Европейские демократии при тесном трансатлантическом сотрудничестве достаточно мощны, чтобы достичь мира без битвы", — говорится в статье.

По словам президента, единство и организация альянсов является отличительной чертой демократических государств. Он также одобрил инициативу создать пост еврокомиссара по обороне и предложил пересмотреть стратегию обороны Евросоюза.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военная операция на Украине началась в целях защиты людей, страдающих от киевского режима. Он также отметил, что российская сторона безуспешно пыталась договориться о принципах безопасности с НАТО, столкнувшись с обманом и давлением со стороны альянса, который продолжает приближаться к российским границам.