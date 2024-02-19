МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Британский телеканал ITV отказался снимать с эфира документальный фильм Ukraine's War: The Other Side ("Война на Украине: другая сторона"), в котором приводится российская точка зрения на ситуацию на Украине, несмотря на широкую критику, в том числе со стороны британского парламента, передает издание Daily Mail. СВО превратилась в войну против коллективного Запада, заявил Песков

По словам представителя телеканала, этот документальтный фильм можно считать примером независимой журналистики, в котором рассказывается человеческая история о последствиях войны. "Этот фильм представляет собой уникальную возможность самим увидеть, что происходит на занятой Россией стороне передовой явно в более широком контексте того, что конфликт был вызван российским вторжением. Фильм предоставляет сбалансированный взгляд на эту войну и был снят без какого-либо политического воздействия", — приводит газета слова предствителя.

Отмечается, что режиссером фильма выступил Шон Ланган, который вместе с координатором из МИД России посетил территории, освобожденные российскими войсками. В газете отметили, что в рекламных материалах фильм представляется, как "путешествие на российскую сторону войны в Восточной Украине".

Из разговоров с военными и жителями следует, что главной целью России является победа над нацистским правительством в Киеве. Кроме того, российская сторона не хотела войны, потому что русские никогда не нападают, пишет газета со ссылкой на слова военнослужащего.

По предварительным данным, фильм выйдет в эфир ITV вечером 19 февраля. Ко всему прочему, на канал с критикой обрушились некоторые британские политики. Одним из противников каритины стал бывший лидер правящей Консервативной партии Иан Дункан Смит.