ВАРШАВА, 19 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал надавить на Венгрию, чтобы получить от нее согласие на вступление Швеции в НАТО. Об этом польский лидер сообщил после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Венгрия помешала одобрению новых санкций ЕС против России, пишут СМИ

На данный момент Венгрия остается единственным членом альянса, который не одобрил заявку Швеции на присоединение. В связи с этим на Будапешт оказывается серьезное давление, так как принятие новой страны в военный альянс требует единогласного одобрения.

"Несколько слов об Орбане (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан), его позиции, касающейся присутствия Швеции в Североатлантическом альянсе. Я думаю, это недопустимо, что одна страна блокирует вступление. Думаю, я не один так думаю. Поэтому нужно осуществлять давление на наших друзей в Будапеште, чтобы они сделали то, что должны", — отметил Туск.

Он также заметил, что венгерская сторона так и не предоставила никаких аргументов, связанных с задержкой голосования в парламенте.

По словам венгерского лидера, Будапешт выступает за присоединение Швеции к НАТО, однако, некоторые законодатели правящей партии не одобряют "вопиющую ложь" ряда шведских политиков о состоянии венгерской демократии, заключили в издании.