БЕРЛИН, 19 фев — ПРАЙМ. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет баллотироваться на второй срок. Эту информацию она подтвердила в ходе пресс-конференции партии Христианско-демократический союз (ХДС). "Выходка" фон дер Ляйен против России вызвала ярость во Франции

"Спустя пять лет (после решения первый раз стать кандидатом на пост председателя ЕК — ред.) я приняла осознанное и обдуманное решение, что хочу баллотироваться на второй срок", — сказала фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен стала главой Еврокомиссии 1 декабря 2019 года. Является первой женщиной в этой должности.

Еврокомиссия является высшим органом исполнительной власти Европейского союза, отвечает за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза. ЕК состоит из 27 членов, один из них — председатель, которого предлагает европейский совет и избирает Европейский парламент.