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Фон дер Ляйен решила выдвигаться на второй срок в качестве председателя ЕК
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет баллотироваться на второй срок. Эту информацию она подтвердила в ходе пресс-конференции партии... ПРАЙМ, 19.02.2024
новости, в мире, выборы, ек, урсула фон дер ляйен
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 19 фев — ПРАЙМ. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет баллотироваться на второй срок. Эту информацию она подтвердила в ходе пресс-конференции партии Христианско-демократический союз (ХДС).
"Спустя пять лет (после решения первый раз стать кандидатом на пост председателя ЕК — ред.) я приняла осознанное и обдуманное решение, что хочу баллотироваться на второй срок", — сказала фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен стала главой Еврокомиссии 1 декабря 2019 года. Является первой женщиной в этой должности.
Еврокомиссия является высшим органом исполнительной власти Европейского союза, отвечает за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза. ЕК состоит из 27 членов, один из них — председатель, которого предлагает европейский совет и избирает Европейский парламент.