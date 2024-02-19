БРЮССЕЛЬ, 19 фев — ПРАЙМ. Проведение мирных демонстраций является основополагающим правом жителей стран Евросоюза, заявил в рамкаъ брифинга представитель Еврокомиссии Олаф Жилл, комментируя протесты польских фермеров на границе с Украиной. Польские фермеры пригрозили властям для закрытия границ с Украиной

"Мы всегда совершенно ясно говорили, что мирные демонстрации являются фундаментальным правом в наших демократических странах здесь, в ЕС. Однако Еврокомиссия неоднократно заявляла, что насилию мест нет, и национальные власти занимаются вопросами правопорядка. Очень важно, чтобы национальные власти обеспечивали перевозку пассажиров и товаров, что играет ключевую роль в правильной работе цепочек поставок для внутреннего рынка ЕС", — отметил он.

Жилл также добавил, что Еврокомиссия поддерживает контакт со всеми странами, которые столкнулись с этой проблемой. Ко всему прочему, 20 февраля ожидается собрание координационной группы Евросоюза по сельскому хозяйству.

Ранее 9 февраля польские аграрии вышли на протесты, в ходе некоторые фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Отношения между Польшей и Украиной значительно осложнились из-за эмбарго на украинское зерно, которое было распространено на несколько приграничных стран ЕС. В ответ Словакия, Венгрия и Польша продлили запрет на импорт односторонне.