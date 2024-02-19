МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Представители стран-участниц НАТО в ходе Мюнхенской конференции по безопасности обсуждали возможность атаки России на альянс как о безотлагательной угрозе, которая требует срочного реагирования, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Туск призвал надавить на Венгрию, чтобы добиться вступления Швеции в НАТО

Такие пессимистичные настроения задавали тон дискуссиям в Мюнхене, где лидеры стран и представители военных ведомств обсудили главные геополитические угрозы.

Отмечается, что почвой для опасений стали сомнения в том, что Вашингтон сохранит свою традиционную роль защитника Европы. США могут сократить поддержку Европы, которая сама не предприняла достаточных усилий для своей защиты.

Обеспокоенность у европейцев вызывает также понимание, что Россия воодушевлена недавними успехами на поле боя.

По данным Bloomberg, находившиеся на мероприятии высокопоставленные представители министерств обороны были обеспокоены тем, что Вашингтон никак не выделит Киеву обещанную помощь на миллиарды долларов. Они заявляли, что планируют сценарии, при которых отказ США от поддержки Европы может подтолкнуть Россию к прямому нападению на кого-либо из союзников по НАТО.

Источник Bloomberg рассказал на условиях анонимности, что в отличие от прошлых конференций в 2024 году в Мюнхене царила неопределенность.

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