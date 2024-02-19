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Кулеба напугал "европейцев среднего класса" российским оружием
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Российские вооружения после сдачи Авдеевки "приближаются к домам европейцев среднего класса", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с изданием Politico... ПРАЙМ, 19.02.2024
новости, в мире, дмитрий кулеба, россия, запад, оружие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Российские вооружения после сдачи Авдеевки "приближаются к домам европейцев среднего класса", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с изданием Politico.
17 февраля новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский приказал оставить Авдеевку. Позднее российское Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили населенный пункт и продвинулись на глубину 8,6 километра.
Кулеба заявил, что каждый европеец, читая об отступлении, должен понимать, что Россия стала ближе к Европе.
"Каждое продвижение России на Украине приближает российское оружие к домам европейцев среднего класса", — пояснил он.