МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Российские вооружения после сдачи Авдеевки "приближаются к домам европейцев среднего класса", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с изданием Politico. Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке

17 февраля новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский приказал оставить Авдеевку. Позднее российское Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили населенный пункт и продвинулись на глубину 8,6 километра.

Кулеба заявил, что каждый европеец, читая об отступлении, должен понимать, что Россия стала ближе к Европе.

"Каждое продвижение России на Украине приближает российское оружие к домам европейцев среднего класса", — пояснил он.